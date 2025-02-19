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Лада — Салават Юлаев, результат матча 19 февраля, счет 3:0, КХЛ 2024-2025

«Лада» всухую обыграла «Салават Юлаев», Ливо был удалён до конца матча
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В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ожгихин (Романов) – 08:31 (5x5)     2:0 Юртайкин (Калабушкин, Березин) – 27:54 (5x5)     3:0 Морозов (Михайлов, Камара) – 34:18 (5x4)    

На девятой минуте матча счёт открыл хоккеист «Лады» Алексей Ожгихин с передачи Ивана Романова. На последней минуте первого периода удаление до конца встречи получил лучший снайпер КХЛ Джош Ливо. Канадский форвард «Салавата Юлаева» был удалён за оскорбление судей и неспортивное поведение. «Лада» забросила две безответные шайбы во втором периоде — отличились Данил Юртайкин и Егор Морозов. Вратарь «Лады» Александр Трушков записал на свой счёт «сухой» матч.

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Лучший снайпер КХЛ Джош Ливо получил удаление до конца матча за неспортивное поведение
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