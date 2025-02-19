«Лада» всухую обыграла «Салават Юлаев», Ливо был удалён до конца матча

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Ладой» и «Салаватом Юлаевым». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На девятой минуте матча счёт открыл хоккеист «Лады» Алексей Ожгихин с передачи Ивана Романова. На последней минуте первого периода удаление до конца встречи получил лучший снайпер КХЛ Джош Ливо. Канадский форвард «Салавата Юлаева» был удалён за оскорбление судей и неспортивное поведение. «Лада» забросила две безответные шайбы во втором периоде — отличились Данил Юртайкин и Егор Морозов. Вратарь «Лады» Александр Трушков записал на свой счёт «сухой» матч.