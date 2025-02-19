Агент Овечкина рассказал, променял бы Александр рекорд по голам на второй Кубок Стэнли

Спортивный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, рассказал, променял бы россиянин рекорд по количеству голов в НХЛ на второй Кубок Стэнли.

— Зная Александра, как думаете, променял бы он рекорд на второй Кубок Стэнли?

— Я бы не стал ни на что менять. Когда у него брали интервью летом, было много вопросов, что для него более ценно, почему-то журналисты предлагали ему выбрать — или рекорд, или ещё один Кубок Стэнли. Саша отвечал: Кубок Стэнли. Я считаю, он говорил искренне, потому что он капитан команды, которая уже выиграла трофей. И всем хочется сделать это ещё раз. Выбирать что-то одно, наверное, неправильно. Давайте будем держать кулаки, чтобы у него получилось сделать и то и другое! — приводит слова Чистякова команда Овечкина в телеграм-канале.