«Мы не слепые, всё видим, как играет «Авангард». Разин — о поражении «Металлурга» в Омске

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:2) и отметил стиль игры омской команды.

«Учитывая нашу очень длительную поездку, четвёртую игру на выезде, я очень доволен движением команды сегодня. К сожалению, первый гол пропустили из-за грубейшей индивидуальной ошибки. Во втором периоде переломили ход игры, сравняли, могли ещё забивать, но удаления потом сломали игру. В третьем отрезке нормально играли, однако не забили. Во втором периоде хорошие моменты были: Вовченко, Канцеров в пустые ворота не забили. Необязательно момент должен заканчиваться броском, иногда идёт передача на дальнюю штангу, и момент как таковой существует. Мы смотрим хоккей и знаем, что «Авангард» первый период старается играть активно, а потом, когда ведёт в счёте, сворачивается и играет 1-3-1. Мы не слепые, всё это видим», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.