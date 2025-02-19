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«Мы не слепые, всё видим, как играет «Авангард». Разин — о поражении «Металлурга» в Омске

«Мы не слепые, всё видим, как играет «Авангард». Разин — о поражении «Металлурга» в Омске
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» (1:2) и отметил стиль игры омской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Игумнов (Чистяков, Прохоркин) – 02:52 (5x5)     1:1 Камалов (Джонсон) – 23:03 (5x5)     2:1 Фьоре (Спунер, Окулов) – 33:24 (5x4)    

«Учитывая нашу очень длительную поездку, четвёртую игру на выезде, я очень доволен движением команды сегодня. К сожалению, первый гол пропустили из-за грубейшей индивидуальной ошибки. Во втором периоде переломили ход игры, сравняли, могли ещё забивать, но удаления потом сломали игру. В третьем отрезке нормально играли, однако не забили. Во втором периоде хорошие моменты были: Вовченко, Канцеров в пустые ворота не забили. Необязательно момент должен заканчиваться броском, иногда идёт передача на дальнюю штангу, и момент как таковой существует. Мы смотрим хоккей и знаем, что «Авангард» первый период старается играть активно, а потом, когда ведёт в счёте, сворачивается и играет 1-3-1. Мы не слепые, всё это видим», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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