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Разин — об эмоциях: если бы рядом стоял Герман, как у «Трактора», я бы ему двоечку пробил

Разин — об эмоциях: если бы рядом стоял Герман, как у «Трактора», я бы ему двоечку пробил
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о своих эмоциях по ходу матча с «Авангардом» (1:2). Эмоциональный тренер в одном из эпизодов встречи ударил кулаком по стеклу скамейки запасных.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Игумнов (Чистяков, Прохоркин) – 02:52 (5x5)     1:1 Камалов (Джонсон) – 23:03 (5x5)     2:1 Фьоре (Спунер, Окулов) – 33:24 (5x4)    

— В одном из эпизодов вы ударили по стеклу за скамейкой запасных. Чем вызваны были эти эмоции?
— В хоккее должны быть эмоции, вот у меня такие. Если бы стоял Герман, как у «Трактора» (манекен из раздевалки «Трактора», ставший известный по клубным видео челябинцев. – Прим. «Чемпионата»), я бы ему двоечку пробил, но, к сожалению, могу только в стекло ударить. Когда работал в ВХЛ, у меня стекла за спиной не было, было железо. Я его корёжил», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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