Разин — об эмоциях: если бы рядом стоял Герман, как у «Трактора», я бы ему двоечку пробил

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин рассказал о своих эмоциях по ходу матча с «Авангардом» (1:2). Эмоциональный тренер в одном из эпизодов встречи ударил кулаком по стеклу скамейки запасных.

— В одном из эпизодов вы ударили по стеклу за скамейкой запасных. Чем вызваны были эти эмоции?

— В хоккее должны быть эмоции, вот у меня такие. Если бы стоял Герман, как у «Трактора» (манекен из раздевалки «Трактора», ставший известный по клубным видео челябинцев. – Прим. «Чемпионата»), я бы ему двоечку пробил, но, к сожалению, могу только в стекло ударить. Когда работал в ВХЛ, у меня стекла за спиной не было, было железо. Я его корёжил», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.