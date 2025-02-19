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Разин: жалко, что такие игры, как сегодня, как в Уфе, «Металлург» просто отдаёт

Разин: жалко, что такие игры, как сегодня, как в Уфе, «Металлург» просто отдаёт
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил сожаление в связи с поражением команды от «Авангарда» (1:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Игумнов (Чистяков, Прохоркин) – 02:52 (5x5)     1:1 Камалов (Джонсон) – 23:03 (5x5)     2:1 Фьоре (Спунер, Окулов) – 33:24 (5x4)    

«Жалко, что такие игры, как в Уфе, как сегодня, мы просто отдаём. Если бы выиграли, то могли бы претендовать на место в первой тройке. А сейчас и «Авангард» рядом. Хотя уже без разницы, пятое или шестое место. Конечно, хотелось бы быть выше, в тройке, нам это по силам. Мы многое потеряли осенью, когда нас даже в какой-то момент «Барыс» обгонял. Выкарабкались далеко, но никак укусить не можем то, что хочется.

— Подведите итоги шестиматчевой сезонной серии с «Авангардом».
— По восемь очков набрали, неплохо. У нас были проблемы с составом в начале сезона, у них сейчас проблемы с составом. Попилили, нормально», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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