Разин: жалко, что такие игры, как сегодня, как в Уфе, «Металлург» просто отдаёт

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин выразил сожаление в связи с поражением команды от «Авангарда» (1:2).
«Жалко, что такие игры, как в Уфе, как сегодня, мы просто отдаём. Если бы выиграли, то могли бы претендовать на место в первой тройке. А сейчас и «Авангард» рядом. Хотя уже без разницы, пятое или шестое место. Конечно, хотелось бы быть выше, в тройке, нам это по силам. Мы многое потеряли осенью, когда нас даже в какой-то момент «Барыс» обгонял. Выкарабкались далеко, но никак укусить не можем то, что хочется.
— Подведите итоги шестиматчевой сезонной серии с «Авангардом».
— По восемь очков набрали, неплохо. У нас были проблемы с составом в начале сезона, у них сейчас проблемы с составом. Попилили, нормально», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 19 февраля 2025
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