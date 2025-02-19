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Разин: я бы с удовольствием отменил матчи с «Барысом», а вместо этого приезжал бы в Омск

Разин: я бы с удовольствием отменил матчи с «Барысом», а вместо этого приезжал бы в Омск
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Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин заявил о шикарной поддержке болельщиков на домашних встречах «Авангарда».

— Как вы относитесь к тому, что «Металлург» именно с «Авангардом» уже второй сезон подряд играет по шесть матчей?
— Например, не в обиду «Барысу», у которого есть шикарный стадион, но в прошлой встрече мы в тишине играли, как в пандемию. Я бы с удовольствием отменил эти игры с «Барысом», а вместо этого приезжал бы в Омск и играл бы по 12 игр с «Авангардом» за сезон. Шикарная обстановка, в которую здорово окунуться.

— Есть ли для вас принципиальный момент в противостояниях с «Авангардом»?
— Мне здесь никто ничего плохого не сделал. У меня остались фотографии, где я в форме «Авангарда», мы хорошо расстались, — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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