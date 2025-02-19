«На родах побывал, психологическую травму получил». Разин — о кризисе игроков «Металлурга»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин назвал причины игрового спада некоторых игроков магнитогорской команды.

— Что происходит в этом сезоне с Игорем Гераськиным?

— Я стараюсь хотя бы поверхностно изучать психологию, но в душу каждому не заглянешь. У каждого игрока есть свои моменты, свои тараканы в голове. Сейчас вот у Гераськина такой этап. Он приносит пользу, у него большой объём работы, много шайбу затаскивает в зону, но не прёт у человека. Сегодня опять «один в ноль» вывалился – Серебряков цепанул.

Но у нас не только Гераськин сейчас. Вот у Петунина ребёнок родился, и всё как отрезало, хотя обычно наоборот бывает. Парень на родах побывал, что-то с ним произошло, побеседуем с ним. Психологическую травму получил (смеётся). Ромка Канцеров какую игру уже забить не может, сегодня в пустые ворота просто не попал, и человек себя съедает. Но это нормально, молодые ребята. Плохо, когда взрослые хоккеисты играют не на команду, а на свои очки, и смотрят в список бомбардиров – вот это беда. А к тем ребятам, которых я назвал, у меня претензий нет. Хоккей – это игра и любимая работа, за которую они получают деньги, так что пусть получают удовольствие и развиваются дальше», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.