Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Разрушилось одно звено». Разин прокомментировал потерю «Металлургом» Юрова

«Разрушилось одно звено». Разин прокомментировал потерю «Металлургом» Юрова
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал травму нападающего Данилы Юрова, которая заставила перекроить состав. Нападающий улетел в Германию для проведения операции и выбыл до конца регулярного чемпионата.

«Потеря Юрова – очень серьёзная, конечно. Можно сказать, что разрушилось одно звено. Сегодня мы Канцерова пробовали в центре, для первой игры с серьёзным соперником он достойно отыграл», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Юрова 46 матчей, в которых нападающий набрал 25 очков — забрсоил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.

Материалы по теме
Видео
Нападающий «Металлурга» Данила Юров выбыл до конца регулярного чемпионата
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android