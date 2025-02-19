«Разрушилось одно звено». Разин прокомментировал потерю «Металлургом» Юрова

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал травму нападающего Данилы Юрова, которая заставила перекроить состав. Нападающий улетел в Германию для проведения операции и выбыл до конца регулярного чемпионата.

«Потеря Юрова – очень серьёзная, конечно. Можно сказать, что разрушилось одно звено. Сегодня мы Канцерова пробовали в центре, для первой игры с серьёзным соперником он достойно отыграл», — передаёт слова Разина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне на счету 21-летнего Юрова 46 матчей, в которых нападающий набрал 25 очков — забрсоил 13 шайб и отдал 12 результативных передач.