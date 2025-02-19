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«У ребят не было сил и энергии, чтобы играть сложнее». Ги Буше оценил победу «Авангарда»

«У ребят не было сил и энергии, чтобы играть сложнее». Ги Буше оценил победу «Авангарда»
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Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал тяжёлую победу над «Металлургом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Игумнов (Чистяков, Прохоркин) – 02:52 (5x5)     1:1 Камалов (Джонсон) – 23:03 (5x5)     2:1 Фьоре (Спунер, Окулов) – 33:24 (5x4)    

«Мы очень многого просим от игроков, и они очень много отдают, много сил тратят во всех матчах, учитывая все обстоятельства. Мы много выигрываем в последнее время, многие не верили, что так будет происходить, принимая во внимание травмы лидеров. Но те, кто играют, действуют на морально волевых и полностью выкладываются. Когда так происходит, то неминуемо наступают сложности, как это было сегодня в первом периоде. Ноги не бежали, энергии у хоккеистов не хватало.

Мы перестроились в перерыве, во втором периоде уже действовали грамотно, в каких-то моментах мы упростили игру, потому что не было сил и энергии у ребят, чтобы сыграть более сложно. В целом, мы хорошо адаптировались и приспособились к той ситуации, которая складывалась на льду, плюс сработало большинство. В третьем периоде мы вновь сделали определённые изменения, чтобы довести дело до победы. Я впечатлён тем, как наши игроки находят путь к победе, не смотря на обстоятельства», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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