«У ребят не было сил и энергии, чтобы играть сложнее». Ги Буше оценил победу «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал тяжёлую победу над «Металлургом» (2:1).

«Мы очень многого просим от игроков, и они очень много отдают, много сил тратят во всех матчах, учитывая все обстоятельства. Мы много выигрываем в последнее время, многие не верили, что так будет происходить, принимая во внимание травмы лидеров. Но те, кто играют, действуют на морально волевых и полностью выкладываются. Когда так происходит, то неминуемо наступают сложности, как это было сегодня в первом периоде. Ноги не бежали, энергии у хоккеистов не хватало.

Мы перестроились в перерыве, во втором периоде уже действовали грамотно, в каких-то моментах мы упростили игру, потому что не было сил и энергии у ребят, чтобы сыграть более сложно. В целом, мы хорошо адаптировались и приспособились к той ситуации, которая складывалась на льду, плюс сработало большинство. В третьем периоде мы вновь сделали определённые изменения, чтобы довести дело до победы. Я впечатлён тем, как наши игроки находят путь к победе, не смотря на обстоятельства», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.