Нападающий «Сочи» Сероух оформил хет-трик в ворота московского «Динамо» к 36-й минуте

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». После второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.

Нападающий «Сочи» Даниил Сероух оформил хет-трик к 36-й минуте встречи. Примечательно, что после третьей шайбы форварда был заменён стартовый голкипер «Динамо» Максим Моторыгин, а в игру вступил Владислав Подъяпольский. На последней минуте периода голом отметился нападающий «Динамо» Антон Слепышев, не забивавший с 6 сентября.

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