Нападающий «Сочи» Сероух оформил хет-трик в ворота московского «Динамо» к 36-й минуте
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В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» в эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». После второго периода счёт 3:2 в пользу гостей.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Гараев, Мачулин) – 09:17 (5x5) 1:1 Адамчук (Сергеев, Кудрявцев) – 22:06 (5x5) 1:2 Сероух (Гараев) – 25:48 (5x5) 1:3 Сероух (Волков, Гараев) – 35:11 (5x5) 2:3 Слепышев (Рашевский, Адамчук) – 39:27 (5x5) 3:3 Пыленков (Комтуа) – 44:28 (5x5) 3:4 Сероух (Хохлачёв, Яремчук) – 51:46 (5x4) 3:5 Сероух (Гараев, Мачулин) – 57:29 (en)
Нападающий «Сочи» Даниил Сероух оформил хет-трик к 36-й минуте встречи. Примечательно, что после третьей шайбы форварда был заменён стартовый голкипер «Динамо» Максим Моторыгин, а в игру вступил Владислав Подъяпольский. На последней минуте периода голом отметился нападающий «Динамо» Антон Слепышев, не забивавший с 6 сентября.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
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