Ги Буше: Маклауд очень хотел сыграть сегодня за «Авангард», но мы решили ещё поберечь его

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал состояние травмированных игроков команды.

«Рид Буше прилетел сегодня, операция прошла хорошо, ему предстоит обследование, чтобы понять, как проходит заживление. Надеюсь, тесты покажут, что всё хорошо. Майкл Маклауд был близок, чтобы сыграть сегодня, он хотел выйти на лёд, но мы решили ещё немного поберечь его. Его готовность 90-95%, в одном из следующих матчей он вернётся в состав. Алекс Грант приближается к тому, чтобы вернуться, Мартынов принимает антибиотики, у него есть улучшения. Также у Холодилина отмечаются улучшения, держим за всех ребят кулачки», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.