Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Не просто так они действующие чемпионы». Капитан «Авангарда» — о победе над «Металлургом»

«Не просто так они действующие чемпионы». Капитан «Авангарда» — о победе над «Металлургом»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил победу в матче с действующим чемпионом КХЛ «Металлургом» (2:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Игумнов (Чистяков, Прохоркин) – 02:52 (5x5)     1:1 Камалов (Джонсон) – 23:03 (5x5)     2:1 Фьоре (Спунер, Окулов) – 33:24 (5x4)    

«Неважно начали, у «Металлурга» быстрая команда, маленькие ребята, хорошо садились. Не просто так они действующие чемпионы. Но хорошо, что выиграли такую близкую встречу, они давили в концовке, однако мы сделали свою работу, выполнили установку. Результат нас полностью устраивает, но если говорить о целостности, то не лучший наш матч.

«Металлург» постоянно скидывал шайбу назад, много закатывались в своей зоне, поэтому у них больше была шайба. Мы делали свою работу, если бы были моменты, то мы бы больше бросали. В третьем периоде они больше владели инициативой, но это, наверное, свойственно такой игре», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Материалы по теме
Видео
«Авангард» обыграл «Металлург» и одержал пятую победу подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android