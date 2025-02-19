«Не просто так они действующие чемпионы». Капитан «Авангарда» — о победе над «Металлургом»

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов оценил победу в матче с действующим чемпионом КХЛ «Металлургом» (2:1).

«Неважно начали, у «Металлурга» быстрая команда, маленькие ребята, хорошо садились. Не просто так они действующие чемпионы. Но хорошо, что выиграли такую близкую встречу, они давили в концовке, однако мы сделали свою работу, выполнили установку. Результат нас полностью устраивает, но если говорить о целостности, то не лучший наш матч.

«Металлург» постоянно скидывал шайбу назад, много закатывались в своей зоне, поэтому у них больше была шайба. Мы делали свою работу, если бы были моменты, то мы бы больше бросали. В третьем периоде они больше владели инициативой, но это, наверное, свойственно такой игре», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.