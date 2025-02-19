«Просто кайфую здесь». Капитан «Авангарда» впервые высказался о новом пятилетнем контракте

Капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов поделился эмоциями от скорого подписания нового пятилетнего контракта с омским клубом.

«Новый пятилетний контракт подпишем на днях, там остались формальности. Я хотел этого, и я рад, что клуб вышел на меня с таким предложением. Я хочу здесь остаться. Говорить о конце карьеры ещё рано, нужно отыграть эти пять лет солидно, чтобы потом уже команда предлагала мне дальнейшее сотрудничество. Так что всё будет зависеть от меня, от моего отношения к делу. Я рад остаться, здесь отличный город, отличные болельщики, я просто кайфую здесь. На такой арене грех жаловаться на что-то. Новый контракт начнёт действовать со следующего сезона, так что следующий сезон не будет контрактным. И это хорошо, потому что бывает, что это на тебя давит», – сказал Шарипзянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.