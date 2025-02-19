Результаты матчей КХЛ 19 февраля 2025 года

Сегодня, 19 февраля, прошли четыре встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 85 очков за 57 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает «Спартак», набравший 72 очка в 55 матчах.

Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 80 очков в 58 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 75 очков в 56 матчах. 75 очков после 55 игр — у «Автомобилиста», который находится на третьей строчке.