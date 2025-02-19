Результаты матчей КХЛ 19 февраля 2025 года
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Сегодня, 19 февраля, прошли четыре встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
2 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Игумнов (Чистяков, Прохоркин) – 02:52 (5x5) 1:1 Камалов (Джонсон) – 23:03 (5x5) 2:1 Фьоре (Спунер, Окулов) – 33:24 (5x4)
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ожгихин (Романов) – 08:31 (5x5) 2:0 Юртайкин (Калабушкин, Березин) – 27:54 (5x5) 3:0 Морозов (Михайлов, Камара) – 34:18 (5x4)
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Тирни, Брук) – 06:26 (5x5) 0:2 Волков (Пинчук) – 23:17 (5x5) 1:2 Провольнев (Дроздов, Соркин) – 33:02 (5x5) 1:3 Шипачёв (Мороз) – 33:31 (5x5) 1:4
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Гараев, Мачулин) – 09:17 (5x5) 1:1 Адамчук (Сергеев, Кудрявцев) – 22:06 (5x5) 1:2 Сероух (Гараев) – 25:48 (5x5) 1:3 Сероух (Волков, Гараев) – 35:11 (5x5) 2:3 Слепышев (Рашевский, Адамчук) – 39:27 (5x5) 3:3 Пыленков (Комтуа) – 44:28 (5x5) 3:4 Сероух (Хохлачёв, Яремчук) – 51:46 (5x4) 3:5 Сероух (Гараев, Мачулин) – 57:29 (en)
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 85 очков за 57 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 74 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает «Спартак», набравший 72 очка в 55 матчах.
Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 80 очков в 58 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 75 очков в 56 матчах. 75 очков после 55 игр — у «Автомобилиста», который находится на третьей строчке.
Комментарии
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