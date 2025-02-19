ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в домашнем матче

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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и минским «Динамо». Встреча завершилась победой белорусского клуба со счётом 4:1.

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Виталий Пинчук, которому ассистировали Крис Тирни и Джош Брук. В начале второго периода гости удвоили преимущество в счёте благодаря голу Александра Волкова с передачи Виталия Пинчука. На 34-й минуте встречи Владислав Провольнев с передач Ивана Дроздова и Максима Соркина сократил отставание в счёте до минимума. Через 30 секунд Вадим Шипачёв вновь удвоил преимущество гостей в счёте. В концовке матча Шипачёв оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА проиграл третью встречу кряду и уступил минскому «Динамо» во всех трёх матчах текущего сезона.