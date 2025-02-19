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ЦСКА — Динамо Мн, результат матча 19 февраля, счет 1:4, КХЛ 2024-2025

ЦСКА потерпел третье поражение подряд, уступив минскому «Динамо» в домашнем матче
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ЦСКА и минским «Динамо». Встреча завершилась победой белорусского клуба со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Тирни, Брук) – 06:26 (5x5)     0:2 Волков (Пинчук) – 23:17 (5x5)     1:2 Провольнев (Дроздов, Соркин) – 33:02 (5x5)     1:3 Шипачёв (Мороз) – 33:31 (5x5)     1:4    

На седьмой минуте матча счёт открыл нападающий «Динамо» Виталий Пинчук, которому ассистировали Крис Тирни и Джош Брук. В начале второго периода гости удвоили преимущество в счёте благодаря голу Александра Волкова с передачи Виталия Пинчука. На 34-й минуте встречи Владислав Провольнев с передач Ивана Дроздова и Максима Соркина сократил отставание в счёте до минимума. Через 30 секунд Вадим Шипачёв вновь удвоил преимущество гостей в счёте. В концовке матча Шипачёв оформил дубль.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

ЦСКА проиграл третью встречу кряду и уступил минскому «Динамо» во всех трёх матчах текущего сезона.

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