Пента-трик Сероуха принёс «Сочи» гостевую победу в матче с московским «Динамо»

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Главным героем матча стал нападающий «Сочи» Даниил Сероух, оформивший пента-трик. Сероух оформил хет-трик к 36-й минуте встречи. Примечательно, что после третьей шайбы форварда был заменён стартовый голкипер «Динамо» Максим Моторыгин, а в игру вступил Владислав Подъяпольский. На последней минуте периода голом отметился нападающий «Динамо» Антон Слепышев, не забивавший с 6 сентября. «Динамо» удалось отыграть две шайбы и сравнять счёт, но Сероух оформил покер в середине третьего периода и принёс победу сочинцам. Пятую шайбу Сероух забросил в пустые ворота.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
«Сочи» выиграл четвёртый матч кряду. «Динамо» потерпело второе поражение кряду.
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