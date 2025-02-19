Даниил Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3. Главным героем матча стал нападающий «Сочи» Даниил Сероух, оформивший пента-трик.

Даниил Сероух оказался вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одной встрече. Первым стал нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов, забросивший пять шайб в ворота «Барыса» 21 ноября 2008 года. Примечательно, что ранее в истории «Сочи» никто не забрасывал больше трёх шайб за матч.

Сероух оформил хет-трик к 36-й минуте встречи. Свою четвёртую шайбу форвард забросил в середине третьего периода при игре в большинстве. Этот гол стал победным в матче. Пятый гол Сероух забил в пустые ворота в концовке игры.