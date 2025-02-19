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Сергачёв: сборная России побилась бы за победу на Турнире четырёх наций

Сергачёв: сборная России побилась бы за победу на Турнире четырёх наций
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв заявил, что сборная России имела бы все шансы на победу в Турнире четырёх наций. В турнире, организованном НХЛ, участвуют четыре национальные команды: Канады, США, Швеции и Финляндии. Российская команда не принимает участия в турнире по политическим причинам.

«Честно говоря, когда объявили об этом турнире, я не ожидал, что будет такой интересный хоккей. А тут смотрю матчи: например, Швеция – Канада. Парни бьются, будто играют в плей‑офф. И фанатам намного интереснее, чем Матч всех звёзд НХЛ. Так что идея хорошая. Понятно, что там выступают топ‑игроки, которые получают по 20 минут за встречу в своих клубах. Они бы лучше отдохнули. Но даже на таком маленьком турнире ты представляешь свою страну. И смотреть такой хоккей интересно.

Шансы у сборной России точно были бы хорошие. У нас и вратари, и нападающие сильные. Я думаю, мы побились бы за победу. Вокруг встречи с Канадой был бы хайп», — цитирует Сергачёва «Матч ТВ».

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