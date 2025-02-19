Кудашов — о поражении от «Сочи»: они хотели выиграть. Они и добились победы

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (3:5).

– Хочу поздравить «Сочи» с победой. Видно было, что они хотели выиграть. Они и добились победы.

– Выходят игроки после матча и говорят, что их обо всём предупреждали, они всё знали и говорили об этом между собой. Но на выходе – полное отсутствие игровой дисциплины на протяжении всей игры. Что вы сказали команде после такой игры?

– Пусть это останется внутри команды.

– Наверное, ни один топ-клуб КХЛ не потерял такое количество очков, сколько «Динамо», в матчах с клубами, которые не входят в зону плей-офф. Как с этим бороться?

– Я согласен с вами.

– Смогли отыграться с 1:3, но при счёте 3:3 в меньшинстве всей командой пошли в атаку. Что это было?

– Выиграть хотели, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.