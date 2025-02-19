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Кудашов — о поражении от «Сочи»: они хотели выиграть. Они и добились победы

Кудашов — о поражении от «Сочи»: они хотели выиграть. Они и добились победы
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Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал поражение в матче с «Сочи» (3:5).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Гараев, Мачулин) – 09:17 (5x5)     1:1 Адамчук (Сергеев, Кудрявцев) – 22:06 (5x5)     1:2 Сероух (Гараев) – 25:48 (5x5)     1:3 Сероух (Волков, Гараев) – 35:11 (5x5)     2:3 Слепышев (Рашевский, Адамчук) – 39:27 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа) – 44:28 (5x5)     3:4 Сероух (Хохлачёв, Яремчук) – 51:46 (5x4)     3:5 Сероух (Гараев, Мачулин) – 57:29 (en)    

– Хочу поздравить «Сочи» с победой. Видно было, что они хотели выиграть. Они и добились победы.

– Выходят игроки после матча и говорят, что их обо всём предупреждали, они всё знали и говорили об этом между собой. Но на выходе – полное отсутствие игровой дисциплины на протяжении всей игры. Что вы сказали команде после такой игры?
– Пусть это останется внутри команды.

– Наверное, ни один топ-клуб КХЛ не потерял такое количество очков, сколько «Динамо», в матчах с клубами, которые не входят в зону плей-офф. Как с этим бороться?
– Я согласен с вами.

– Смогли отыграться с 1:3, но при счёте 3:3 в меньшинстве всей командой пошли в атаку. Что это было?
– Выиграть хотели, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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