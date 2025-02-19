Зубов: подобное видел вживую один раз – там был немного другой парень. 66-й номер

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал пента-трик нападающего Даниила Сероуха в матче с московским «Динамо» (5:3).
«Хорошая боевая победа. По содержанию в первую очередь отмечу, что не дрогнули при счёте 3:3, когда была ситуация «три на четыре», и мы её стойко отработали. Нужно отметить обоих вратарей, и Даня подарил нам сегодня праздник. Тут мало что можно добавить. Великолепная игра в его исполнении.
В моей игровой карьере я видел подобное. Это было против нас. Там был немного другой парень. 66-й номер (Марио Лемье. — Прим. «Чемпионата»). Мы проиграли, по-моему. 5:10 – он пять забил и ещё две отдал. Вот это единственный раз, когда довелось увидеть вживую, до сегодняшнего момента», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Даниил Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим пять шайб в одном матче. Первым стал нападающий «Ак Барса» Алексей Морозов, забросивший пять шайб в ворота «Барыса» 21 ноября 2008 года.
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