Главный тренер «Сочи» высказался о травме основного вратаря своей команды

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о травме основного вратаря Сергея Иванова в матче с московским «Динамо» (5:3).

«На данный момент без понятия, насколько серьёзна травма у Иванова. Надо смотреть, что с ним будет завтра.

– На скамейке не появился ваш резервный вратарь, хотя он был в заявке, и пресс-служба команды показывала, что он начал разминаться. Какой у вас был план, если бы травмировался ещё и Волохин.

– По-моему, по правилам у нас было бы определённое время на то, чтобы вратарь переоделся и подготовился. И он был бы готов. Какой ещё тут может быть план», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.