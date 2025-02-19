Главный тренер «Сочи» высказался о травме основного вратаря своей команды
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов высказался о травме основного вратаря Сергея Иванова в матче с московским «Динамо» (5:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Гараев, Мачулин) – 09:17 (5x5) 1:1 Адамчук (Сергеев, Кудрявцев) – 22:06 (5x5) 1:2 Сероух (Гараев) – 25:48 (5x5) 1:3 Сероух (Волков, Гараев) – 35:11 (5x5) 2:3 Слепышев (Рашевский, Адамчук) – 39:27 (5x5) 3:3 Пыленков (Комтуа) – 44:28 (5x5) 3:4 Сероух (Хохлачёв, Яремчук) – 51:46 (5x4) 3:5 Сероух (Гараев, Мачулин) – 57:29 (en)
«На данный момент без понятия, насколько серьёзна травма у Иванова. Надо смотреть, что с ним будет завтра.
– На скамейке не появился ваш резервный вратарь, хотя он был в заявке, и пресс-служба команды показывала, что он начал разминаться. Какой у вас был план, если бы травмировался ещё и Волохин.
– По-моему, по правилам у нас было бы определённое время на то, чтобы вратарь переоделся и подготовился. И он был бы готов. Какой ещё тут может быть план», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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