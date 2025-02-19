Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер московских армейцев Илья Воробьёв. Вратарь ЦСКА Иван Просветов продолжает восстановление от травмы, но пока ещё не выходил на лёд.

Абрамов является вторым бомбардиром и снайпером ЦСКА в текущем сезоне. На счету 26-летнего нападающего 44 матча в нынешнем сезоне, в которых форвард набрал 35 очков — забросил 19 шайб и отдал 16 результативных передач.

В последний раз Абрамов играл в текущем сезоне во встрече со «Спартаком» (4:2) 13 января. Всего в КХЛ на счету Виталия Абрамова 115 (61+54) очков в 253 матчах.