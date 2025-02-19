Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов выбыл до конца сезона из-за травмы

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов выбыл до конца сезона из-за травмы
Комментарии

Нападающий ЦСКА Виталий Абрамов выбыл до конца сезона из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер московских армейцев Илья Воробьёв. Вратарь ЦСКА Иван Просветов продолжает восстановление от травмы, но пока ещё не выходил на лёд.

Абрамов является вторым бомбардиром и снайпером ЦСКА в текущем сезоне. На счету 26-летнего нападающего 44 матча в нынешнем сезоне, в которых форвард набрал 35 очков — забросил 19 шайб и отдал 16 результативных передач.

В последний раз Абрамов играл в текущем сезоне во встрече со «Спартаком» (4:2) 13 января. Всего в КХЛ на счету Виталия Абрамова 115 (61+54) очков в 253 матчах.

Материалы по теме
ЦСКА проводит регулярку КХЛ со спадами, но это ожидаемо. Есть сразу несколько причин
ЦСКА проводит регулярку КХЛ со спадами, но это ожидаемо. Есть сразу несколько причин
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android