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Зубов объяснил, почему «Сочи» стал побеждать грандов КХЛ, уже потеряв надежду на плей-офф

Зубов объяснил, почему «Сочи» стал побеждать грандов КХЛ, уже потеряв надежду на плей-офф
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов объяснил, почему сочинский клуб стал побеждать грандов КХЛ, уже потеряв надежду на плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
ХК Сочи
Сочи
0:1 Сероух (Гараев, Мачулин) – 09:17 (5x5)     1:1 Адамчук (Сергеев, Кудрявцев) – 22:06 (5x5)     1:2 Сероух (Гараев) – 25:48 (5x5)     1:3 Сероух (Волков, Гараев) – 35:11 (5x5)     2:3 Слепышев (Рашевский, Адамчук) – 39:27 (5x5)     3:3 Пыленков (Комтуа) – 44:28 (5x5)     3:4 Сероух (Хохлачёв, Яремчук) – 51:46 (5x4)     3:5 Сероух (Гараев, Мачулин) – 57:29 (en)    

– В 2025 году «Сочи» дважды обыграл московское «Динамо» и дважды одолел ЦСКА. Как удалось добиться того, что команда стала побеждать фаворитов лиги в тот момент, когда очевидно, что надежда на плей-офф давно потеряна? И почему тогда этого не было раньше? Если бы вы играли так в первой части сезона, то всё могло быть иначе.
– Скорее всего, это уверенность, которую сейчас чувствуют ребята. Уверенность в игре и каждом эпизоде. Почувствовали свои силы. Наверное, в начале сезона было какое-то давление, а многие ребята впервые играют в КХЛ. Через это надо пройти. Уверенность – это такая штука. Она приходит с каждой победой, с каждым периодом и каждой сменой. Ты её приобретаешь, и ты растёшь. Это опыт», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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