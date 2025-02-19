Зубов объяснил, почему «Сочи» стал побеждать грандов КХЛ, уже потеряв надежду на плей-офф

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов объяснил, почему сочинский клуб стал побеждать грандов КХЛ, уже потеряв надежду на плей-офф.
– В 2025 году «Сочи» дважды обыграл московское «Динамо» и дважды одолел ЦСКА. Как удалось добиться того, что команда стала побеждать фаворитов лиги в тот момент, когда очевидно, что надежда на плей-офф давно потеряна? И почему тогда этого не было раньше? Если бы вы играли так в первой части сезона, то всё могло быть иначе.
– Скорее всего, это уверенность, которую сейчас чувствуют ребята. Уверенность в игре и каждом эпизоде. Почувствовали свои силы. Наверное, в начале сезона было какое-то давление, а многие ребята впервые играют в КХЛ. Через это надо пройти. Уверенность – это такая штука. Она приходит с каждой победой, с каждым периодом и каждой сменой. Ты её приобретаешь, и ты растёшь. Это опыт», — передаёт слова Зубова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 февраля 2025
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