Экс-игрок НХЛ раскритиковал представителей НБА за отношение к Матчу звёзд

Бывший защитник клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Пи Кей Суббэн раскритиковал игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за их подход к Матчу звёзд, из-за чего в хоккейной лиге отказались от этого мероприятия.

«Хоккей отличается от НБА. Вы не можете сравнивать культуры этих видов спорта из-за того, как ведётся игра. Вы имеете право выйти на площадку НБА и испытать различные эмоции, где-то повеселиться и расслабиться, а где-то нет. В хоккее вы не можете себе позволить себе отдых. Культура нашего вида спорта такова, что вы должны играть со страстью, вы обязаны быть готовы бороться за каждую шайбу и быть готовы оставить всего себя на льду в каждом эпизоде.

Матч звёзд НХЛ был самой посещаемой игрой из всех, что у нас случались за последние годы. И вы видите это, потому что этот матч основан не только на мастерстве и таланте. Он основан на гордости, чести играть за парня рядом с вами. У меня вопрос к игрокам НБА — за что, чёрт возьми, вы играете в свой звёздный уикенд? За что вы играете?

Дело не в деньгах, ведь ты и так их зарабатываешь. Они боятся получить травмы? Есть разница между тем, чтобы быть травмированным, и тем, чтобы чувствовать боль. В хоккее мы играем с травмами и через боль. Такова культура этого вида спорта. Так было всегда.

Но что вызывает у фанатов отклик? Они находят отклик в том, что выглядит реальным. Иногда приходится сражаться за свою страну. Вы должны соревноваться в каждом чёртовом матче. Вы должны пойти туда и оставить это на льду, потому что эти люди платят за билеты и зрелище.

Не поймите не так — я думаю, что Леброн [Джеймс] великолепен, я думаю, что Кей Ди [Кевин Дюрант] великолепен, Стефен Карри — тоже, люблю наблюдать за ними. Но они должны давать азарт на площадке. И каждый раз им надо идти ва-банк. Болельщики должны чувствовать, что они не зря тратят свои деньги. И сейчас есть большая разница между тем, что НХЛ делает с этими турнирами, и тем, что делает НБА», — приводит слова Суббэна издание Fadeaway World.