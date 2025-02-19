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Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил нападающего «Сочи» Даниила Сероуха с пента-триком

Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил нападающего «Сочи» Даниила Сероуха с пента-триком
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Президент КХЛ Алексей Морозов поздравил нападающего «Сочи» Даниила Сероуха с пента-триком в ворота московского «Динамо» (5:3). Сероух стал вторым игроком в истории КХЛ после Морозова, забросившим пять шайб в одной встрече.

«Поздравляю Даниила Сероуха из хоккейного клуба «Сочи» с пятью заброшенными шайбами в одном матче – это большое достижение. Помню свои эмоции от пяти голов в одной игре за «Ак Барс», поэтому знаю, что сейчас он испытывает. Бывают такие дни, когда шайба идёт в ворота, рад за Даниила, что сегодня такой день случился у него. Это говорит о том, что всего можно достичь – здорово, что нашёлся игрок, который смог не просто повторить рекорд, но и стать автором всех голов своей команды в одном матче», – цитирует Морозова пресс-служба КХЛ.

Алексей Морозов забросил пять шайб в ворота «Барыса» 21 ноября 2008 года и стал первым игроком КХЛ, оформившим пента-трик.

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