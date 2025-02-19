Козлов: планирую поговорить с Ливо, он должен больше контролировать свои эмоции

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Лады» (0:3) и оценил удаление до конца игры лидера команды Джоша Ливо. Канадский форвард получил удаление до конца матча за оскорбление судей и неспортивное поведение в конце первого периода.

«Они были свежее нас сегодня. Нам было тяжеловато бороться в углах, проигрывали много единоборств и стыков. Так сложилось. Проигрывая 0:3 после второго периода, я попытался перекинуть звенья. Мы перешли в три тройки нападения, но всё равно нам не хватило ни эмоций, ни сил.

Ливо в последнее время стал чаще выплёскивать эмоции? Это эмоции! Соперники начинают играть против него по-другому, жёстко, как против хорошего игрока. Просто Джошуа должен адаптироваться и должен больше контролировать свои эмоции. Планирую ли переговорить с ним по этому поводу? Да, планирую», – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.