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Козлов: планирую поговорить с Ливо, он должен больше контролировать свои эмоции

Козлов: планирую поговорить с Ливо, он должен больше контролировать свои эмоции
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Лады» (0:3) и оценил удаление до конца игры лидера команды Джоша Ливо. Канадский форвард получил удаление до конца матча за оскорбление судей и неспортивное поведение в конце первого периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Ожгихин (Романов) – 08:31 (5x5)     2:0 Юртайкин (Калабушкин, Березин) – 27:54 (5x5)     3:0 Морозов (Михайлов, Камара) – 34:18 (5x4)    

«Они были свежее нас сегодня. Нам было тяжеловато бороться в углах, проигрывали много единоборств и стыков. Так сложилось. Проигрывая 0:3 после второго периода, я попытался перекинуть звенья. Мы перешли в три тройки нападения, но всё равно нам не хватило ни эмоций, ни сил.

Ливо в последнее время стал чаще выплёскивать эмоции? Это эмоции! Соперники начинают играть против него по-другому, жёстко, как против хорошего игрока. Просто Джошуа должен адаптироваться и должен больше контролировать свои эмоции. Планирую ли переговорить с ним по этому поводу? Да, планирую», – цитирует Козлова пресс-служба уфимского клуба.

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