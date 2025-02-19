Защитник «Салавата»: оказались не готовы к игре с «Ладой», соперник больше хотел победить

Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский заявил, что уфимская команда оказалась не готова к матчу с тольяттинской «Ладой» (0:3), и отметил удаление до конца игры форварда Джоша Ливо.

«Наверное, соперник сегодня больше хотел победить. Мы оказались не готовы к игре. Обидно, конечно, когда Джошуа Ливо — наш ключевой игрок — удаляется, но ничего не поделать. Нашему тренерскому штабу пришлось перетасовывать звенья, это повлияло на ход матча. Надеюсь, такого не будет в следующих встречах. Недонастроя на соперника у нас не было, просто «Лада», наверное, сыграла свой лучший матч в сезоне», – цитирует Василевского пресс-служба уфимского клуба.