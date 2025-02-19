Результаты матчей ВХЛ на 19 февраля 2025 года
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Сегодня, 19 февраля, прошли девять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 16:30 МСК
Зауралье
Курган
Окончен
3 : 2
Барс
Казань
0:1 Зиновьев (Четвериков) – 01:15 (5x5) 1:1 Ерофеев (Комаристый, Аввакумов) – 12:56 (5x5) 1:2 Якупов – 55:22 (5x5) 2:2 Болтанов (Тютнев) – 58:02 (5x5) 3:2 Тагиров (Глебов, Круженков) – 58:24 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
0 : 1
Челны
Набережные Челны
0:1 Миннеханов (Крамаренко, Шарифьянов) – 28:27 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
0 : 3
Нефтяник
Альметьевск
0:1 Янчевский (Быков) – 13:55 (5x5) 0:2 Мулюков (Кориневский) – 51:58 (5x5) 0:3 Ионов (Мулюков) – 58:44 (en)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Динамо-Алтай
Барнаул
0:1 Маслов (Булавчук, Шумилов) – 04:02 (5x5) 1:1 Говорков (Колесников, Васильев) – 13:25 (5x4) 2:1 Мысляев (Рымарев, Цыганов) – 17:34 (5x5) 2:2 Сорокин (Вилков, Сато) – 34:45 (5x4) 2:3 Кокшаров (Сапунов, Маслов) – 35:21 (5x5) 3:3 Рымарев (Рыжов, Скориков) – 39:59 (5x4) 3:4 Пархоменко – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 17:30 МСК
Кристалл
Саратов
Окончен
2 : 3
ОТ
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
0:1 Зайцев (Филяев, Кузнецов) – 07:12 (5x4) 1:1 Надворный (Жиляков) – 15:34 (5x5) 2:1 Конькин (Переляев, Берестенников) – 31:58 (5x5) 2:2 Зайцев (Думченко, Кузнецов) – 48:26 (5x4) 2:3 Некрасов (Зайцев, Миллер) – 61:23 (3x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 3
Металлург Нк
Новокузнецк
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Окончен
4 : 2
Сокол
Красноярск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
Дизель
Пенза
Окончен
2 : 3
Челмет
Челябинск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:00 МСК
ЦСК ВВС
Самара
Окончен
2 : 3
ОТ
Южный Урал
Оренбургская область
По состоянию на 19 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 80 очков после 54 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 55 игр.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 33 очка после 53 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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