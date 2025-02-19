Результаты матчей МХЛ на 19 февраля 2025 года

Сегодня, 19 февраля, прошли два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

По состоянию на 19 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 74 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.