Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Результаты матчей МХЛ на 19 февраля 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 19 февраля 2025 года
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, прошли два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 февраля 2025, среда. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
3 : 0
Локо-76
Ярославль
1:0 Павлов (Бажухин, Ворфоломеев) – 07:31 (5x5)     2:0 Сенькин (Горбунов, Бородин) – 30:59 (5x4)     3:0 Гурьев – 32:02 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 февраля 2025, среда. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
8 : 1
АКМ Новомосковск
Новомосковск
1:0 Пыхтин (Кочуров, Ахсянов) – 00:29 (5x5)     2:0 Петренко (Жаровский) – 08:35 (5x5)     3:0 Адамян – 25:56 (5x5)     3:1 Калач (Копысов) – 31:46 (5x5)     4:1 Шайхлисламов (Жаровский, Брыксин) – 32:03 (5x5)     5:1 Волков – 41:24 (5x5)     6:1 Шайхлисламов (Пыхтин) – 49:09 (5x4)     7:1 Адамян (Куряченков) – 57:52 (5x5)     8:1 Хусаинов (Ахсянов) – 59:08 (5x5)    

По состоянию на 19 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 74 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android