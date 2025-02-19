Результаты матчей МХЛ на 19 февраля 2025 года
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Сегодня, 19 февраля, прошли два матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 февраля 2025, среда. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
3 : 0
Локо-76
Ярославль
1:0 Павлов (Бажухин, Ворфоломеев) – 07:31 (5x5) 2:0 Сенькин (Горбунов, Бородин) – 30:59 (5x4) 3:0 Гурьев – 32:02 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
19 февраля 2025, среда. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
8 : 1
АКМ Новомосковск
Новомосковск
1:0 Пыхтин (Кочуров, Ахсянов) – 00:29 (5x5) 2:0 Петренко (Жаровский) – 08:35 (5x5) 3:0 Адамян – 25:56 (5x5) 3:1 Калач (Копысов) – 31:46 (5x5) 4:1 Шайхлисламов (Жаровский, Брыксин) – 32:03 (5x5) 5:1 Волков – 41:24 (5x5) 6:1 Шайхлисламов (Пыхтин) – 49:09 (5x4) 7:1 Адамян (Куряченков) – 57:52 (5x5) 8:1 Хусаинов (Ахсянов) – 59:08 (5x5)
По состоянию на 19 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 74 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 67 очков.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
Комментарии
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