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Сероух праздновал пента-трик, Уил потерял свой шлем. Фото победы «Сочи» над «Динамо»

Сероух праздновал пента-трик, Уил потерял свой шлем. Фото победы «Сочи» над «Динамо»
ХК «Динамо»
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19 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Динамо» и «Сочи». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Главным героем матча стал нападающий «Сочи» Даниил Сероух, оформивший пента-трик. Сероух оформил хет-трик к 36-й минуте встречи. Примечательно, что после третьей шайбы форварда был заменён стартовый голкипер «Динамо» Максим Моторыгин, а в игру вступил Владислав Подъяпольский. На последней минуте периода голом отметился нападающий «Динамо» Антон Слепышев, не забивавший с 6 сентября. «Динамо» удалось отыграть две шайбы и сравнять счёт, но Сероух оформил покер в середине третьего периода и принёс победу сочинцам. Пятую шайбу Сероух забросил в пустые ворота.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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