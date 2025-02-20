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Овечкин высказался о Каспарайтисе, с которым проводил тренировочный сбор в Майами

Овечкин высказался о Каспарайтисе, с которым проводил тренировочный сбор в Майами
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз», капитан команды Александр Овечкин поблагодарил олимпийского чемпиона 1992 года Дарюса Каспарайтиса за совместные тренировочные занятия во время паузы в сезоне НХЛ на матчи Турнира четырёх наций.

«Когда я получил травму, у меня было очень мало времени для тренировок на льду во время восстановительного периода, так что вернуться в игру оказалось действительно непросто. Я не хотел терять уверенность и навыки катания, поэтому эти тренировки оказались крайне полезными, и я ему за это очень благодарен», — поделился Александром Овечкиным журналист Тарик Эль‑Башир в социальной сети X (ранее Twiter).

В нынешнем сезоне в активе 39-летнего Овечкина 26 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.

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Главные рекорды Александра Овечкина:

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