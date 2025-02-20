Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Тренер «Вашингтона» высказался о тренировках Овечкина с Каспарайтисом в Майами

Тренер «Вашингтона» высказался о тренировках Овечкина с Каспарайтисом в Майами
Комментарии

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал то, что российский нападающий Александр Овечкин во время паузы уехал в Южную Флориду, чтобы тренироваться с легендой Дарюсом Каспарайтисом.

«Это было намеренно, верно? Он мог бы поехать в отпуск и оказаться на другом конце света. Но оправившись после травмы и желая оставаться в стране… Если это о чем-то говорит, то это говорит мне, что он действительно настроен серьёзно на то, чтобы быть готовым ко второй половине сезона», — приводит слова Карбери журналист Tarik El-Bashir.

Напомним, из-за Турнира четырёх наций у российских игроков НХЛ был перерыв. Следующий матч «Вашингтона» состоится на выезде 22 февраля с «Питтсбург Пингвинз».

Материалы по теме
Овечкин высказался о Каспарайтисе, с которым проводил тренировочный сбор в Майами
Материалы по теме
Овечкин в роскошной форме! «Вашингтон» ушёл в отпуск, но это ему не навредит
Овечкин в роскошной форме! «Вашингтон» ушёл в отпуск, но это ему не навредит
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android