Макдэвид рассказал, какие сборные он бы хотел видеть на Турнире четырёх наций
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Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о составе участников Турнира четырёх наций. В турнире, организованном НХЛ, участвуют четыре сборные: Канады, США, Финляндии и Швеции.
«Я бы хотел, чтобы все страны были представлены на этом турнире. Да, отлично, что проводится турнир, в котором лучшие играют против лучших. Но некоторые прекрасные хоккеисты сидят дома», – цитирует Макдэвида TSN.
Нападающий сборной Чехии Давид Пастрняк одобрил слова Макдэвида, написав в соцсети «хорошо сказано».
Напомним, финальный матч турнира между сборными Канады и США пройдёт в ночь на 21 февраля в Бостоне и начнётся в 4:00 мск.
Турнир четырёх наций . Финал
21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
США
Не начался
Канада
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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