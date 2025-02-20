Расписание матчей КХЛ на 20 февраля 2025 года
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Сегодня, 20 февраля, состоятся четыре встречи регулярного сезона-2024/2025 КХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Амур
Хабаровск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Первое место в Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 85 очков за 57 матчей. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 73 очка после 56 встреч. Тройку на Западе замыкает «Спартак», набравший 72 очка в 55 матчах.
Лидером Восточной конференции является «Трактор», у которого 80 очков в 58 встречах. На втором месте располагается «Салават Юлаев», у команды 75 очков в 56 матчах. 75 очков после 55 игр — у «Автомобилиста», который находится на третьей строчке.
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