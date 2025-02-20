Расписание матчей ВХЛ на 20 февраля 2025 года
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Сегодня, 20 февраля, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
ХК Тамбов
Тамбов
Не начался
Ижсталь
Ижевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
Химик
Воскресенск
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Буран
Воронеж
Не начался
Молот
Пермь
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
20 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
Олимпия
Кирово-Чепецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на 20 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 82 очка после 55 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 56 игр.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 54 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Комментарии
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