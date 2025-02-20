Расписание матчей ВХЛ на 20 февраля 2025 года

Сегодня, 20 февраля, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК ХК Тамбов Тамбов Не начался Ижсталь Ижевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК Химик Воскресенск Не начался Торпедо-Горький Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Буран Воронеж Не начался Молот Пермь Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 20 февраля лучшей командой ВХЛ сезона-2024/2025 является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 82 очка после 55 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 78 очками после 56 игр.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является «Юнисон-Москва», набравший 34 очка после 54 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».