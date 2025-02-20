Расписание матчей МХЛ на 20 февраля 2025 года
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Сегодня, 20 февраля, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 14:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Не начался
Снежные Барсы
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Не начался
Красноярские Рыси
Красноярск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Локо-76
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Не начался
Локо
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Академия СКА-Юниор
Московская область
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
Крылья Советов
Москва
Не начался
Тайфун
Приморский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Не начался
АКМ-Юниор
Тульская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По состоянию на 20 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 74 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 69 очков.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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