Расписание матчей МХЛ на 20 февраля 2025 года

Сегодня, 20 февраля, пройдут 10 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 14:00 МСК Кузнецкие Медведи Новокузнецк Не начался Снежные Барсы Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК Толпар Уфа Не начался АКМ Новомосковск Новомосковск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 15:00 МСК Белые Медведи Челябинск Не начался Красноярские Рыси Красноярск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Локо-76 Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 16:00 МСК МХК Молот Пермь Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 17:30 МСК Тюменский Легион Тюмень Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 18:30 МСК Алмаз Череповец Не начался Локо Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Академия СКА-Юниор Московская область Не начался Сахалинские Акулы Сахалинская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК Крылья Советов Москва Не начался Тайфун Приморский край Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 20 февраля 2025, четверг. 19:00 МСК МХК Динамо М Москва Не начался АКМ-Юниор Тульская область Кто победит в основное время? П1 X П2

По состоянию на 20 февраля в дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 74 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидером является «Ирбис», набравший 70 очков. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 69 очков.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.