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Илья Воробьёв отреагировал на три подряд поражения ЦСКА

Илья Воробьёв отреагировал на три подряд поражения ЦСКА
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Комментарии

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал серию из трёх поражений подряд. Московские армейцы в домашнем матче уступили минскому «Динамо» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Тирни, Брук) – 06:26 (5x5)     0:2 Волков (Пинчук) – 23:17 (5x5)     1:2 Провольнев (Дроздов, Соркин) – 33:02 (5x5)     1:3 Шипачёв (Мороз) – 33:31 (5x5)     1:4    

— Два гола мы сами себе привезли. Когда забиваешь один и два себе привозишь, то сложно выиграть.

— Три поражения подряд можно назвать уже кризисом. Сегодня было мало моментов, то есть где-то в средней зоне принимаются неправильные решения?
— Это культура паса, мы работаем над этим. Вчера тренировали, но у нас пока решения с шайбой не совсем правильные.

— Вы сказали, что привезли две шайбы. Имели ли вы в виду первый гол Шипачёва?
— Нет, я имел в виду два первых гола в наши ворота.

— А что по поводу третьего можете сказать?
— Его не должно было случиться, но дело больше в первых двух.

— Насколько потеря Виталия существенна для команды? Возможно ли её восполнить?
— Пока мы ищем пути, но это не работает. Он был лучшим бомбардиром команды, играл в лучшей тройке, которая многое делала на льду, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.

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