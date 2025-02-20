Илья Воробьёв отреагировал на три подряд поражения ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Илья Воробьёв прокомментировал серию из трёх поражений подряд. Московские армейцы в домашнем матче уступили минскому «Динамо» (1:4).

— Два гола мы сами себе привезли. Когда забиваешь один и два себе привозишь, то сложно выиграть.

— Три поражения подряд можно назвать уже кризисом. Сегодня было мало моментов, то есть где-то в средней зоне принимаются неправильные решения?

— Это культура паса, мы работаем над этим. Вчера тренировали, но у нас пока решения с шайбой не совсем правильные.

— Вы сказали, что привезли две шайбы. Имели ли вы в виду первый гол Шипачёва?

— Нет, я имел в виду два первых гола в наши ворота.

— А что по поводу третьего можете сказать?

— Его не должно было случиться, но дело больше в первых двух.

— Насколько потеря Виталия существенна для команды? Возможно ли её восполнить?

— Пока мы ищем пути, но это не работает. Он был лучшим бомбардиром команды, играл в лучшей тройке, которая многое делала на льду, — цитирует Воробьёва пресс-служба ЦСКА.