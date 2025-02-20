Евгений Малкин заявил, что не будет выступать в России после завершения карьеры в НХЛ

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что планирует завершить карьеру игрока в американском клубе и не выступать в России. Россиянин имеет действующий четырёхлетний контракт с «Питтсбургом» до конца сезона-2025/2026. По этому соглашению зарплата россиянина составляет $ 6,1 млн в сезон.

«Я не буду завершать карьеру после этого сезона. Я знаю, что говорят некоторые люди — типа, я вернусь в Россию и буду играть за свою родную команду. Но я никогда этого не говорил, понимаете? Я завершу карьеру в «Питтсбурге». «Пингвинз» — моя любимая команда. Я уйду на пенсию здесь.

Я не буду играть в России после «Питтсбурга». Может быть, проведу одну игру за родную команду в России (магнитогорский «Металлург». — Прим. «Чемпионата»). Только одну, чтобы попрощаться», — приводит слова Малкина The Athletic.

В своём 19-м сезоне в НХЛ 38-летний Малкин забил девять голов и набрал 34 очка в 47 играх.