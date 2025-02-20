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Евгений Малкин высказался об отсутствии сборной России на Турнире четырёх наций

Евгений Малкин высказался об отсутствии сборной России на Турнире четырёх наций
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался об отсутствии сборной России на Турнире четырёх наций и рассказал, за какую команду будет болеть в финале. Решающий матч турнира между сборными Канады и США состоится в ночь на 21 февраля и начнётся в 4:00 мск.

«Я знаю, что перерыв полезен для моего тела, но я хочу играть за сборную. Надеюсь, что запрет ИИХФ будет снят на зимние Олимпийские игры 2026 года.

За кого буду болеть в финале турнира? Сид [Кросби] или Салли [Майк Салливан], это сложный выбор. Но я думаю, что буду болеть за Канаду», — цитирует Малкина The Athletic.

Ранее Малкин заявил, что не будет выступать в КХЛ по завершении карьеры в «Питтсбурге».

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