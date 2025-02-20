«Буквально секунду проспал, и всё — шайба в воротах». Сергачёв — об игре против Овечкина

Защитник «Юты» Михаил Сергачёв прокомментировал игру против капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в матчах НХЛ и заявил, что очень сложно сдержать российского снайпера.

— В этом сезоне вы дважды играли против «Вашингтона». В первом матче Овечкин сделал дубль, во втором отдал три голевые передачи. Как вообще против него играть?

— Овечкину всегда уделяется внимание на установке. Все прекрасно понимают, что Саша будет нацелен на ворота. Самое интересное: многие думают, что он забивает только из своего офиса, с щелчка. Но этот сезон показал, что Овечкин забивает вообще отовсюду. Бежит на ворота, подставляет клюшку под бросок, и с кистей кидает, и с точек. Его тяжело закрыть, потому что Овечкин очень нацелен на ворота. Он хочет забить гол, вот и всё. Очень креативный в этом плане, и бросок у него очень скрытый. Здесь закрывай его или нет, но Саша всё равно своё забьет.

— Тяжело с ним защитнику?

— Да. Ты вроде рядом с ним, как бы его держишь. А вот буквально секунду проспал, и всё — шайба в воротах. Она всегда в воротах оказывается почему-то. Понятно, что в игре тяжело держать фокус всегда на 100%. Но один раз проспал, и Овечкин сразу забивает. И всегда по девяткам стреляет.

— Если Ови побьёт рекорд Гретцки в матче с «Ютой» — для вас это будет престижно или позорно?

— Я не считаю, что это позор. Наша главная цель — это выиграть матч. Если мы одержим победу, а Овечкин побьёт рекорд — да ради бога. Я даже буду рад. Выйду на лёд и буду радоваться за Сашу. Но лучше пусть он это сделает с другим клубом», — цитирует Сергачёва «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне в активе 39-летнего Овечкина 26 заброшенных шайб и 17 голевых передач в 39 матчах за клуб. От рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярках НХЛ Александра отделяет 15 голов.