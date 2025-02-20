«Эту команду бояться не надо». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над ЦСКА

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу в матче с ЦСКА (4:1) и заявил, что белорусский клуб планирует забраться в первую четвёрку команд Западной конференции, чтобы начать матчи плей-офф на домашнем льду.

— Хорошая игра, хороший третий период. Не очень много дали сопернику. Единственное – эти два большинства в третьем периоде. Как-то мы отдали инициативу. Играли-играли, но с этой командой надо было в этом моменте дожимать. Но, в общем-то, всё нам понравилось.

— Можно ли выделить какой-то ключевой момент или игра была цельной, и вы всем, кроме большинства в третьем периоде, довольны?

— Как-то мы в нём инициативу отдали чуть-чуть. Эту команду бояться не надо. Она физически сильная, наглая. Понимали, что соперник будет играть в тело, до конца. Мы-то справлялись, просто этот момент отдали. Остальное всё было неплохо. Как я сказал, третий период нам удался с такой командой.

— Для «Динамо» принципиально вылезти в первую четвёрку?

— У нас хорошая арена в Минске, там шикарная атмосфера. Конечно, нам хотелось бы начать дома, имея преимущество. Но в плей-офф это могут быть сказки. В своей карьере я и выигрывал на выезде, и проигрывал дома, — цитирует Квартальнова пресс-служба ЦСКА.