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«Эту команду бояться не надо». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над ЦСКА

«Эту команду бояться не надо». Квартальнов — о победе минского «Динамо» над ЦСКА
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу в матче с ЦСКА (4:1) и заявил, что белорусский клуб планирует забраться в первую четвёрку команд Западной конференции, чтобы начать матчи плей-офф на домашнем льду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2025, среда. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Тирни, Брук) – 06:26 (5x5)     0:2 Волков (Пинчук) – 23:17 (5x5)     1:2 Провольнев (Дроздов, Соркин) – 33:02 (5x5)     1:3 Шипачёв (Мороз) – 33:31 (5x5)     1:4 Шипачёв (Тирни, Брук) – 59:36 (5x5)    

— Хорошая игра, хороший третий период. Не очень много дали сопернику. Единственное – эти два большинства в третьем периоде. Как-то мы отдали инициативу. Играли-играли, но с этой командой надо было в этом моменте дожимать. Но, в общем-то, всё нам понравилось.

— Можно ли выделить какой-то ключевой момент или игра была цельной, и вы всем, кроме большинства в третьем периоде, довольны?
— Как-то мы в нём инициативу отдали чуть-чуть. Эту команду бояться не надо. Она физически сильная, наглая. Понимали, что соперник будет играть в тело, до конца. Мы-то справлялись, просто этот момент отдали. Остальное всё было неплохо. Как я сказал, третий период нам удался с такой командой.

— Для «Динамо» принципиально вылезти в первую четвёрку?
— У нас хорошая арена в Минске, там шикарная атмосфера. Конечно, нам хотелось бы начать дома, имея преимущество. Но в плей-офф это могут быть сказки. В своей карьере я и выигрывал на выезде, и проигрывал дома, — цитирует Квартальнова пресс-служба ЦСКА.

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