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Защитник «Чикаго» Сет Джонс запросил обмен из клуба

Защитник «Чикаго» Сет Джонс запросил обмен из клуба
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Защитник «Чикаго Блэкхоукс» Сет Джонс запросил обмен из клуба и поговорил об этом с руководством. 30-летний игрок обороны мотивировал это своим желанием выиграть трофей. Контракт защитника с кэпхитом $ 9,5 млн рассчитан до 2030 года.

«Я хочу дать себе шанс выиграть Кубок Стэнли. Знаю, что моя зарплата затрудняет возможный обмен, и об этом мы поговорили с руководством клуба», – цитирует Джонса пресс-служба «Чикаго».

Джонс в текущем сезоне провёл 38 матчей, в которых набрал 26 очков — забросил шесть шайб и отдал 20 результативных передач с отрицательным показателем полезности «-12». Всего в НХЛ на счету защитника 431 (96+335) очко в 835 матчах.

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