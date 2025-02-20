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Малкин: мечтаю, чтобы мой сын увидел игру «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ

Малкин: мечтаю, чтобы мой сын увидел игру «Питтсбурга» в плей-офф НХЛ
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Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что его главная цель — вернуть «пингвинов» в плей-офф после двух сезонов отсутствия. Его сыну Никите в июне исполнится девять лет, и он был слишком мал, чтобы оценить последний успех «Пингвинз» в плей-офф. «Питтсбург» не выигрывал серию плей-офф с 2018 года.

«Я мечтаю, чтобы он увидел нашу игру в плей-офф — чтобы у него остались хорошие воспоминания. Надеюсь, я поиграю достаточно долго, чтобы застать этот момент», — цитирует Малкина The Athletic.

Малкин — трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз», двукратный чемпион мира, участник трёх Олимпийских игр.

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