Панарин: с нетерпением жду возможности посмотреть финал между Канадой и США

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о грядущем финале Турнира четырёх наций между США и Канадой. Решающий матч турнира пройдёт в ночь на 21 февраля в Бостоне и начнётся в 4:00 мск.

Турнир четырёх наций . Финал Турнир четырёх наций . Финал 21 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК США Не начался Канада Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я с нетерпением жду возможности посмотреть завтрашний финал между Канадой и США. После того как они стартовали в прошлый раз, я подумал: «Вау!» – цитирует Панарина журналист Колин Стивенсон в соцсети.

Форвард добавил, что ему бы хотелось сыграть на турнире. Сборная России не была приглашена на соревнование. В первом матче на турнире между Канадой и США победу одержали американцы со счётом 3:1, а встреча началась с трёх драк за первые девять секунд.