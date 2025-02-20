Панарин: с нетерпением жду возможности посмотреть финал между Канадой и США

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин высказался о грядущем финале Турнира четырёх наций между США и Канадой. Решающий матч турнира пройдёт в ночь на 21 февраля в Бостоне и начнётся в 4:00 мск.
«Я с нетерпением жду возможности посмотреть завтрашний финал между Канадой и США. После того как они стартовали в прошлый раз, я подумал: «Вау!» – цитирует Панарина журналист Колин Стивенсон в соцсети.
Форвард добавил, что ему бы хотелось сыграть на турнире. Сборная России не была приглашена на соревнование. В первом матче на турнире между Канадой и США победу одержали американцы со счётом 3:1, а встреча началась с трёх драк за первые девять секунд.