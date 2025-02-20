Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил Владимира Юрзинова с 85-летием. Двукратный чемпион мира выступает в качестве консультанта петербургского клуба.

«Рад, что летом 2022 года мы с Владимиром Владимировичем договорились и он согласился консультировать СКА. В первый же сезон мы выиграли Кубок Континента, а к юбилею Юрзинова подошли клубом, который больше всех в КХЛ уделяет внимания развитию молодых игроков. Владимир Владимирович и сам делал ставку на юных талантов. Дарюс Каспарайтис, Алексей Яшин, Андрей Николишин, Алексей Ковалёв – список воспитанников Юрзинова можно продолжать очень долго. Его невероятный опыт и мудрость очень помогают нам сегодня.

Один из самых титулованных тренеров в истории, более 20 лет в сборной страны, успешная работа в Европе – горд и благодарен, что такого человека я могу называть хоккейным наставником, имею возможность обратиться за советом или послушать интереснейшие истории о хоккее прошлых лет.

Владимир Владимирович, с юбилеем! Желаю вам оставаться таким же энергичным, бодрым и всем сердцем любящим хоккей. Пусть любимый вид спорта продолжает приносить положительные эмоции и заряжать энергией. Крепчайшего вам здоровья, побольше домашнего уюта и тепла. Спасибо за ваш труд, за преданность хоккею и за то, что вы остаётесь для всех нас источником вдохновения и мудрости», – написал Ротенберг в своём телеграм-канале.