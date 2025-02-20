Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 20 февраля
Поделиться
Сегодня, 20 февраля, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате «3х3», в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
20 февраля 2025, четверг. 10:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
4 : 5
Динамо Мн
Минск
0:1 Анисимов (Слыш ) – 07:32 (3x3) 1:1 Филиппенко – 08:57 2:1 Александров (Макеев) – 09:29 (3x3) 3:1 Мангисбаев (Александров) – 09:52 (3x3) 3:2 Анисимов – 11:44 (3x3) 3:3 Лукашевич – 15:57 4:3 Перкин (Филиппенко) – 16:47 (3x3) 4:4 Лукашевич (Анисимов) – 17:54 (3x3) 4:5 Лукашевич (Анисимов) – 19:39 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
20 февраля 2025, четверг. 10:50 МСК
Барыс
Астана
Окончен
1 : 7
Трактор
Челябинск
1:0 Филиппенко (Кудрявцев) – 05:14 (3x3) 1:1 Егор Иванов (Бородкин) – 08:05 (3x3) 1:2 Егор Иванов (Несветаев) – 08:29 (3x3) 1:3 Несветаев (Мустафин) – 12:43 (3x3) 1:4 Несветаев – 14:51 (3x3) 1:5 Богуш (Мустафин) – 15:59 (3x3) 1:6 Несветаев (Пеньковский) – 17:04 (3x3) 1:7 Богуш (Губарев) – 19:52 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
20 февраля 2025, четверг. 11:45 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лисичкин (Слыш ) – 05:35 (3x3) 1:1 Макаров (Гусынин) – 07:34 (3x3) 1:2 Серафимович (Слыш ) – 10:53 (3x3) 1:3 Лукашевич – 12:23 (3x3) 1:4 Лукашевич – 14:48 2:4 Сторчак (Рыбин) – 15:02 (3x3) 3:4 Сторчак (Гусынин) – 17:34 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 9-й тур
20 февраля 2025, четверг. 12:35 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 5
Трактор
Челябинск
0:1 Егор Иванов – 06:29 1:1 Лямин (Фрибус) – 06:44 (3x3) 2:1 Рыбин (Фиськов) – 08:34 (3x3) 2:2 Богуш – 10:47 3:2 Макаров – 10:53 3:3 Пеньковский (Шумаков) – 12:28 (3x3) 3:4 Егор Иванов (Несветаев) – 13:59 (3x3) 3:5 Богуш (Губарев) – 14:44 (3x3)
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
Материалы по теме
Комментарии
- 20 февраля 2025
-
14:05
-
13:35
-
13:00
-
12:45
-
12:20
-
12:00
-
11:36
-
11:35
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:25
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:35
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
07:18
-
03:25
- 19 февраля 2025
-
23:55
-
23:55
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:29
-
23:25
-
23:20
-
23:10
-
22:55