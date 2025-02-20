В «Металлурге» отреагировали на слова Малкина о нежелании завершать карьеру в России

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Евгений Бирюков отреагировал на недавние слова российского нападающего «Питтсбург Пинвингз» Евгения Малкина, заявившего, что после завершения карьеры в НХЛ не будет выступать в России за родной клуб.

«Евгений Малкин — наш воспитанник. Мы с удовольствием организуем для него прощальный матч. Он легенда не только нашего города, но и всей страны, прославляет наш хоккей за океаном. Мы всегда ему рады, он никогда прохладно не относился к «Металлургу».

Что касается должности в клубе, то на данный момент тяжело такое загадывать. У него ещё год контракта, всё будет зависеть от желания самого Евгения. Конечно, клуб нуждается в таких кадрах, но я уверен, что он ещё поиграет, и не один сезон», — цитирует Бирюкова Sport24.

Малкин является воспитанником хоккейной школы магнитогорского «Металлурга». Серебряный и бронзовый призёр чемпионатов России в составе магнитогорского «Металлурга».