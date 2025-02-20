Юрзинов-ст.: хороший тренер нормальным человеком быть не может

Заслуженный тренер СССР и России по хоккею Владимир Юрзинов-старший заявил, что хороший тренер не может быть нормальным человеком в обычном понимании этого слова. Сын Юрзинова Владимир Юрзинов — младший также работает хоккейным тренером.

«Он (Владимир Юрзинов — младший. — Прим. «Чемпионата») добивался всего сам, а мне было интересно за ним наблюдать. Он никогда ко мне не обращался за помощью. У него было своё видение, и я за это его и ценил. Потому что тренер — это индивидуальность. Как у нас говорили, хороший тренер нормальным человеком быть не может. Нервная система, психология у них другая», — цитирует Юрзинова ТАСС.

Сегодня, 20 февраля, Юрзинову исполнилось 85 лет. В качестве помощника главного тренера отечественной сборной Юрзинов становился олимпийским чемпионом в 1976, 1984, 1992 годах, бронзовым призёром Олимпиады 2002 года, приводил сборную России к серебряным медалям Игр 1998 года.