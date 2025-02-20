Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юрзинов-ст.: хороший тренер нормальным человеком быть не может

Юрзинов-ст.: хороший тренер нормальным человеком быть не может
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер СССР и России по хоккею Владимир Юрзинов-старший заявил, что хороший тренер не может быть нормальным человеком в обычном понимании этого слова. Сын Юрзинова Владимир Юрзинов — младший также работает хоккейным тренером.

«Он (Владимир Юрзинов — младший. — Прим. «Чемпионата») добивался всего сам, а мне было интересно за ним наблюдать. Он никогда ко мне не обращался за помощью. У него было своё видение, и я за это его и ценил. Потому что тренер — это индивидуальность. Как у нас говорили, хороший тренер нормальным человеком быть не может. Нервная система, психология у них другая», — цитирует Юрзинова ТАСС.

Сегодня, 20 февраля, Юрзинову исполнилось 85 лет. В качестве помощника главного тренера отечественной сборной Юрзинов становился олимпийским чемпионом в 1976, 1984, 1992 годах, бронзовым призёром Олимпиады 2002 года, приводил сборную России к серебряным медалям Игр 1998 года.

Материалы по теме
Роман Ротенберг поздравил Владимира Юрзинова с 85-летием
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android