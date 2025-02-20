Жамнов: в России хоккеисты многие вещи делают только из-под палки

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов высказался о менталитете российских хоккеистов и заявил, что многие вещи игроки могут делать лишь из-под палки.

«В Северной Америке просто очень боятся, что потеряют место в составе. Конкуренция бешеная. У нас всё чуть по-другому. Здесь многие вещи делают только из-под палки. Наверное, у наших игроков немного другой менталитет. Скажу по своему опыту в нашей команде – некоторые вещи приходится делать с помощью кнута.

– Это советское наследие?

– Да эти ребятки в Советском Союзе никогда не жили и не тренировались. Вы можете спросить любого человека, который прошёл летние сборы в СССР, какие сейчас сборы – так вот это даже несравнимо, – цитирует Жамнова «ВсеПроСпорт».

«Спартак» в 55 матчах набрал 72 очка и занимает третью строчку турнирной таблицы Западной конференции КХЛ. В следующей игре команда встретится с «Сибирью» дома 20 февраля.