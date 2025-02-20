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Сергачёв: когда раньше смотрел КХЛ, то там люди такую фигню творили на льду!

Сергачёв: когда раньше смотрел КХЛ, то там люди такую фигню творили на льду!
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Защитник «Юты» Михаил Сергачёв заявил, что КХЛ меняется в лучшую сторону. Игрок обороны является воспитанником школы «Нефтехимика». Сергачёв не играл за взрослые команды на уровне КХЛ.

– У нас идёт очень интересный сезон в России, много ярких матчей. Вам из Америки видно, что КХЛ меняется в лучшую сторону?
– Ну да. Когда раньше смотрел КХЛ, то там люди такую фигню творили на льду! Я просто не понимал, как это вообще происходит. Ну просто им будто совсем неинтересно. А сейчас смотришь – все бьются, играют. Хоккей сам стал интересный в целом: пас-пас, завершение. И команды подтянулись.

Есть Нижний Новгород со своим советским хоккеем. Есть молодая «Северсталь», которая тоже крутит-вертит. Можно иногда посмотреть команды типа «Витязя» или тот же «Нефтехимик». Просто из ничего конфетку создают, это попадает в хайлайты. Везде есть много таланта. Видно, что ребята хотят работать. Любо-дорого посмотреть! — цитирует Сергачёва «Матч ТВ».

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